إسبانيا تدرس حصر احتفالات عيد الميلاد بستة أشخاص 

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الأربعاء إن حكومته تدرس حصر احتفالات عيد الميلاد بستة أشخاص، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأشار إلى أن خبراء الصحة والعلماء نصحوا بأن ستة هو رقم منخفض بما يكفي للمساعدة في وقف الفيروس، مضيفا أنه سيتم التفاوض على التفاصيل النهائية للقيود مع السلطات الإقليمية.
ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 1,614,126، فيما بلغ عدد الوفيات 43,668 وفق ما أفاد موقع "وورلدوميترز" المتخصص بمتابعة إحصائيات كورونا في العالم.
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