خطوات تقديم طلب لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للحصول علي مساعدة مالية وغيرها من جميع أنحاء العالم

تعتبر مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم من افضل المؤسسات الخيرية في جميع أنحاء الوطن العربي, وذلك لما تقدمه من مساعدات مالية وعينية لأي شخص بصرف النظر عن جنسيته أو دينة سواء داخل أو خارج الأمارات العربية المتحدة, حيث يمكن لأي شخص في أي مكان في العالم أن يقوم بتقديم طلب للحصول على مساعده مالية أو غيرها من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم, لذا من خلال مقالنا سوف نوضح لكم كيفية تقديم طلب للحصول على مساعده مالية والأوراق المطلوبة للحصول على مساعدات من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم, تابعونا.

صورة بطاقة الرقم القومي. صورة من شهادة الزواج. صورة الجواز السفر الخاص بك. صورة من جواز سفر الأبناء. شهادة لا تتعدى 6 شهور توضح الحالة الاجتماعية. شهادة من المرأة المطلقة تبين وتوضح بأنها حاضنة لطفل, مع شهادة راتب حديث. شهادة تبين الإعلام الشرعي للأرامل.

في بداية الأمر يتم كتابة في محرك البحث جوجل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم. ثم تقوم بعد ذلك بالضغط على خدمات إلكترونية. ثم بعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة تقديم طلب مساعدة. ثم بعد ذلك تقوم بكتابة الاسم رباعي. ثم تقوم بإدخال وكتابة البريد الإلكتروني الخاص بك. ثم تقوم بعد ذلك باختيار بلد المنشأ. ثم تقوم بعد ذلك باختيار نوع المساعدة التي ترغب في الحصول عليها من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم. ثم بعد ذلك تقوم بكتابة رسالة تبين فيها انك تحتاج إلى مساعدة والتي قمت باختيارها من قبل, ثم بعد ذلك تقوم بكتابة الظروف التي تمر بها وتحتاج علي إثرها الحصول على مساعدة. ثم بعد الانتهاء ومراجعة كافة البيانات التي قمت بإدخالها تقوم بالضغط على أيقونة إرسال.

مساعدات مالية.

توفير وحدات سكنية للمحتاجين.

تقوم بتوفير رعاية للأيتام.

تقوم بتقديم راعيه طيبه مختلفة.

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الأوراق المطلوبة للحصول على مساعده مالية من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتومتقديم طلب للحصول على مساعده من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمساعدات الخيريةبعض من المساعدات التي تقدمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم