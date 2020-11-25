أخبار اليمن : مشروع جديد يربط إسرائيل بالسعودية.. ما هو؟

مشروع جديد يربط إسرائيل بالسعودية.. ما هو؟كشفت صحيفة أمريكية النقاب عن أن شركة (غوغل) تعتزم ربط إسرائيل بالسعودية ضمن مشروع كابل الألياف الضوئية.

وقالت صحيفة (وول ستريت) الأمريكية، الليلة الماضية، إن شركة (غوغل) تخطط لمد كابل من الألياف الضوئية يربط بين إسرائيل والسعودية، دون المرور عبر مصر.

وذكرت الصحيفة أن الكابل "بلو رامان" سيربط بين الهند وأوروبا مباشرة، فضلا عن ربط إسرائيل بالسعودية للمرة الأولى، وأن الشبكة الجديدة ستفتح ممرا جديدا أمام حركة الإنترنت العالمية، بعيدا عن الربط عبر مصر، نتيجة للمخاطر المحتملة لمرور الكابل في البحر الأحمر، وخاصة فيما يتعلق بالأعطال المحتملة بسبب حركة الملاحة المزدحمة في المنطقة.

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن طول الكابلات يبلغ أكثر من 5 آلاف ميل، وتقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار، في وقت أطلق على المشروع اسم "بلو رامان" تيمنا بعالم الفيزياء الهندي، تشاندراسيخارا فينكاتا رامان.

وأشارت إلى أن المشروع الذي يربط الهند وأفريقيا مع القارة الأوروبية عبر إسرائيل والسعودية، هو أحدث مشاريع البنية التحتية الدولية لشركة (غوغل) في بناء شبكة تتمتع بقدرات أكبر لدعم طلب المستخدمين المتزايد على مقاطع الفيديو والبحث والمنتجات الأخرى.

هذا وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد نشرت يوم الاثنين الماضي، أنباء عن حدوث لقاء جمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الرياض.