الصين تعلن تفشيا جديدا لفيروس كورونا في منطقة منغوليا

أعلنت الصين اليوم عن تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة منغوليا الداخلية الشاسعة.

وأغلقت السلطات في المنطقة المدارس وعلقت الرحلات الجوية، وأغلقت الأماكن العامة وحظرت التجمعات.

وتركزت الإصابات في مدينة مانتشولي، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 200 ألف نسمة على طول الحدود مع روسيا.

وأمرت السلطات بإجراء اختبار الحمض النووي لجميع السكان لاكتشاف حالات جديدة بعد ظهور أحدث انتشار محلي في البلاد في أواخر الأسبوع الماضي.

وتم قطع النقل البري من وإلى المدينة إلى حد كبير، وتم تقييد الحركة في جميع أنحاء المدينة.

كما تم الإبلاغ عن إصابات محلية مؤخرًا في شانغهاي، وميناء تيانجين شمالي البلاد، على الرغم من أن إدارة الصحة الوطنية لم تذكر أي حالات جديدة في هاتين المدينتين. وقالت السلطات إنه تم الإبلاغ عن 12 حالة أخرى بين الوافدين من الخارج.

وأنهت الصين إلى حد كبير انتقال العدوى داخل البلاد من خلال إجراءات احتواء صارمة، وتتبع الحالات وارتداء الأقنعة.

وتم حاليا، إدراج 306 أشخاص على أنهم مرضى بكوفيد 19 بينما يخضع 321 آخرون للمراقبة لإثبات إصابتهم بالفيروس دون إظهار أي أعراض.

وأبلغت الصين عن إجمالي 86490 حالة إصابة و4634 حالة وفاة بكوفيد-19.