التهمة الشهيرة.. تركيا تصدر أحكاما بالسجن المؤبد لعشرات المتهمين في الانقلاب الفاشل

أصدر القضاء التركي، اليوم الخميس، أحكاما بالسجن المؤبد على عشرات من المتهمين في التورط بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو عام 2016.

ووفقا لوكالة "الأناضول" الرسمية التركية، أصدرت المحكمة الجنائية العليا الرابعة في أنقرة 79 حكما بالمؤبد على أربعة مدنيين تم وصفهم بأنهم "أئمة مدنيون" في منظمة الداعية المعارض المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله جولن.

واتهمتهم المحكمة بالتحضير والتدبير لانقلاب في قاعدة أكينجي الجوية قرب أنقرة.

كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن المشدد مدى الحياة على 25 عسكريا، معظمهم طيارون سابقون لمقاتلات "إف-16" في القاعدة المذكورة، بتهمة تنفيذ غارات على مؤسسات رسمية في أنقرة في يوم الانقلاب، ومحاولة اغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان.

وإجمالا مثل أمام القضاء 475 شخصا، منهم 365 قيد الحبس، بتهمة التورط في محاولة الانقلاب التي أودت بأرواح أكثر من 250 شخصا، وخمسة متهمين آخرين غيابيا.

ويتهم المواطنين الأتراك وأطراف دولية الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، باستغلال محاولة الانقلاب ذريعة لقمع معارضيه وسحقهم،

وفي سياق اخر، وذكر رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في تركيا، علي باباجان، أن تركيا أصبحت دولة سجناء الرأي، لافتا أن الحكومة تزج بالصحفي الذي لا تنال أخباره إعجابها، والطلاب الذين تثير تغريداتهم إزعاجها، والمواطنين الذين يخالفونها الرأي داخل السجن.

هذا وأكد باباجان أن فترة تأسيس حزب العدالة والتنمية الحاكم لم تشهد ضغوطا على الإعلام مثل التي تشهدها تركيا حاليا في عهد أردوغان، وأن الصحافة حينها كانت تمارس عملها بسهولة ويسر، مذكرًا باعتقال عشرات الصحفيين في عهده لمجرد أنهم معارضون أو مختلفون معه.

وفي وقت سابق، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم في تركيا، علي باباجان، أن "المعارضة لن تسمح بأن تكون الدولة ملكًا لحزب واحد"، مهاجمًا الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي قال في تصريحات سابقة إن مصير تركيا من مصير حزب العدالة والتنمية.