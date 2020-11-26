أخبار اليمن : خروقات متواصلة بالحديدة وغارات على مأرب

دوت الخليج -

خروقات متواصلة بالحديدة وغارات على مأرب

أكد مصدر عسكري استمرار قوى العدوان في خروقاتها بمحافظة الحديدة، فيما شن طيران العدوان 15 غارة على محافظة مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية. خروقات متواصلة بالحديدة وغارات على مأربأكد مصدر عسكري استمرار قوى العدوان في خروقاتها بمحافظة الحديدة، فيما شن طيران العدوان 15 غارة على محافظة مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح المصدر أن قوى العدوان ارتكبت الماضية 74 خرقاً بينها تحليق طائرة حربية في أجواء حيس و10 طائرات تجسسية في أجواء الدريهمي والجاح وشارع الـ 50. وأشار إلى أن الخروقات شملت 14 خرقاً بقصف مدفعي و49 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. كما شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 15 غارة على مديرية مدغل بمحافظة مأرب، وغارة على الربوعة بعسير.

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