أمريكا تسجل 181 ألف إصابة جديدة بكورونا و2.3 ألف وفاة

جدة - نرمين السيد - أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد، فى الولايات المتحدة شهدت خلال اليوم الأخير قفزة حادة بنحو 2.3 ألف وفاة وأكثر من 180 ألف إصابة، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وأكدت الجامعة التى تعتمد فى إحصاءاتها على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر المفتوحة، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس 2297 وفاة و181490 إصابة بالفيروس التاجى الذى يسبب مرض "كوفيد-19". وأصبح إجمالى عدد الإصابات بكورونا التى سجلت فى البلاد منذ بداية الجائحة، حسب بيانات الجامعة، 12 مليون و780047 إصابة مؤكدة منها 262283 حالة وفاة، أى أكبر حصيلة على مستوى العالم.

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