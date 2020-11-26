مع قرب دخول العام الجديد بدأت عروض تقسيط شانجان CS85 ليمتد 2021 تظهر لدى العديد من وكلاء البيع ومعارض السيارات وحتى في البنوك التي تقدم قروض السيارات مثل مصرف الراجحي ومصرف البلاد ومصرف الإنماء وغيرها من مؤسسات التمويل العاملة داخل السعودية حيث ينتشر تمويل السيارات في البنوك بشكل كثيف لتبية الطلب على شراء سيارات بالتقسيط في السعودية.

مواصفات شانجان CS85 ليمتد 2021

قبل الحديث عن عروض تقسيط شانجان CS85 ليمتد 2021 في السعودية دعونا سريعا نلقي نظرة على مواصفات الإصدار الجديد المحدود من شانجان CS85 ليمتد الذي يأتي بمواصفات حصرية لمصنع شانجان الذي يقع وسط الصين ويمتلك شبكة واسعة من الوكلاء في العالم.

سعة المحرك : 2.0 لتر تيربو GDI

القوة الحصانية القصوى : 233 حصانا

عزم الدوران 360 نيوتن / متر.

عدد الصمامات : 16 صمامًا.

عدد السلندرات : 4 سلندرات.

ناقل الحركة : أوتوماتيك 8 سرعات.

نمط القيادة : عادي – رياضي – ثلوج.

محرك شانجان CS85 ليمتد 2021عوامل الأمان في شانجان CS85 ليمتد 2021

تم تزويد السيارة بالعديد من عوامل السلامة والأمان كما يلي:

نظام الحد من مغادرة الطريق (RDM).

تحذير من الاصطدامات الأمامية (FCW) .

معلومات عن النقاط غير المرئية (النقط العمياء).

وسائد هواء أمامية (SRS).

وسائد هوائية أمامية جانبية

كاميرا للرؤية الخلفية ( متعددة الزوايا ) كاميرا 360 درجة.

نظام المساعدة في ثبات السيارة (VSA®)

نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)

نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD)

نظام الدعم الإلكتروني لقوة الفرامل (EBB)

نظام المساعدة للانطلاق على المنحدرات (HSA) متاح

مواصفات عامة :

كما تأتي شانجان سي اس 85 بالعديد من المزايا من بينها ما يلي:

فتحة سقف – بانوراما مقاعد جلد فاخرة. فتحات للتكييف في صف المقاعد الثاني . فرامل يد كهربائية. تشغيل المحرك عن بعد.

سعر شانجان CS85 ليمتد 2021

يختلف سعر شانجان CS85 ليمتد 2021 قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة عنه بعد إضافة الضريبة كما يلي:

سعر شانجان CS85 ليمتد 2021 قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة 98 ألف ريال.

سعر شانجان CS85 ليمتد 2021 شامل ضريبة القيمة المضافة 112.700 ريال.

عروض تقسيط شانجان CS85 ليمتد 2021

تختلف عروض تقسيط شانجان CS85 ليمتد 2021 بحسب البنك الذي يقدم لك تمويل السيارة فمثلا تقسيط السيارات من بنك الراجحي يختلف عن قرض السيارة من بنك البلاد عنه في بنك الرياض وهكذا لذا ننصحك بأخذ جولة بين البنوك المحلية المختلفة للحصول على أفضل عروض تقسيط السيارات.