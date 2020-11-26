أخبار اليمن : 378 خرقاً من المرتزقة بالحديدة خلال 24 ساعة

دوت الخليج -

378 خرقاً من المرتزقة بالحديدة خلال 24 ساعة

أعلن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق اليوم عن 378 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة من جانب مرتزقة العدو السعودي خلال الـ24 ساعة الماضية. 378 خرقاً من المرتزقة بالحديدة خلال 24 ساعةأعلن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق اليوم عن 378 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة من جانب مرتزقة العدو السعودي خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح المصدر أن من بين الخروقات ثلاث غارات لطيران تجسسي مقاتل على الفازة وتحليق 11 طائرة حربية في أجواء حيس وكيلو 16 والفازة والمنظر وشارع الخمسين والجاح. وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً تحليق طائرة تجسسية في أجواء الفازة والتحيتا والجاح وشارع الخمسين و٣٣ خرقاً بقصف مدفعي لـ١٧٦ قذيفة و٣١٨ خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.



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