عاجل.. البرلمان الأوروبى يدعو لفرض عقوبات على تركيا لأنشطتها فى فاروشا

جدة - نرمين السيد - وحذر البرلمان الأوروبى، من أن "المسلك التركى يهدد فرص التوصل لحل شامل للمشكلة القبرصية".
وقال بيان للاتحاد الأوروبى إن البرلمان "أدان الأنشطة التركية غير المشروعة فى ضاحية فارشوا بمدينة فاماجوستا، ويحذر من أن فتحها بشكل جزئى يضعف من فرص التوصل لحل شامل للمشكلة القبرصية، ويفاقم من الانقسام ويعززه بالجزيرة".
ودعا نواب البرلمان الأوروبى تركيا إلى "نقل فاروشا إلى سكانها الشرعيين فى ظل الإدارة الأممية المؤقتة اتساقا مع قرار مجلس الأمن رقم 550/1948، والامتناع عن أية تحركات تغير من التوازن الديموجرافى للجزيرة عبر سياسة الاستيطان غير الشرعى".
كما حذر من أن "تركيا تبعد نفسها أكثر وأكثر عن القيم والمعايير الأوروبية".
وطلب البرلمان من "المجلس الأوروبى الحفاظ على وحدته حيال الأنشطة التركية غير المشروعة والرد بعقوبات قاسية".
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