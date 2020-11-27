مواجهات بين الشرطة الأرجنتينية ومشجعين فى مراسم دفن مارادونا

جدة - نرمين السيد - اندلعت مواجهات بين الشرطة الأرجنتينية ومتفرجين كانوا يصطفون، اليوم الخميس، لرؤية جثمان أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا مع استعداد السلطات لإغلاق منافذ الوصول إلى قصر كاسا روسادا الرئاسى، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".





وأظهرت لقطات تليفزيونية عبوات غاز مسيل للدموع، وأفرادا من شرطة مكافحة الشغب يحاولون إبعاد المتفرجين الذين حاولوا الوصول لجثمان مارادونا الذى توفى الأربعاء عن عمر ناهز 60 عاما، بحسب "رويترز". وتجمع آلاف المتفرجين على امتداد كيلومترين تقريبا فى شوارع بوينس أيرس، منذ الساعات الأولى من صباح الخميس، لإلقاء نظرة الوداع على مارادونا قبل مراسم الدفن المقررة فى وقت لاحق مساء اليوم. وتوفى مارادونا، أمس الأربعاء، فى منزله فى تيجرى شمال بوينس آيرس بعد إصابته بأزمة قلبية.

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