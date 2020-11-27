الصحة العالمية : قد نعود إلى الوضع الطبيعى العام القادم مع ظهور اللقاحات

جدة - نرمين السيد - رجح مدير برامج الطوارئ فى منظمة الصحة العالمية مايك رايان أنه سيكون من المحتمل العودة إلى الوضع الطبيعى العام المقبل مع ظهور اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وقال رايان فى تصريح لقناة أيرلندية، اليوم الخميس: "أعتقد أن الحياة كما عرفناها أمر محتمل جدا، لكننا سنضطر للاستمرار بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعى". وتابع أن "اللقاحات لا تعنى صفر كوفيد، وإن ظهور اللقاحات، إضافة إلى إجراءاتنا الحالية، سيسمح لنا بتسوية المنحنى بالفعل، وتفادى الإغلاق وتحقيق السيطرة الفعالة على المرض". ودعا لتقليص فرص نشر العدوى، وخصوصا فى فترة أعياد الميلاد، مشيرا إلى ضرورة تفادى التجمعات الكبيرة للناس.

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