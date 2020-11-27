هواوي ميت 40 برو أجدد إصدار من هواوى بأرخص سعر تعرف علي مزاياه وعيوبه

هواوي ميت 40 برو أجدد إصدار من شركة هواوي العالمية، حيث قامت شركة هواوي بطرحه في الأسواق في جميع أنحاء العالم مؤخراً، كما أصدرت الشركة أيضاً هاتف Huawei Mate 40 والذي يشبه هاتف هواوي ميت 40 برو بشكل كبير، وأصدرت شركة هواوي أيضاً هاتف Huawei Mate 40 Pro من ضمن تلك السلسلة الأخيرة، فقد يتميز هاتف هواوي ميت 40 برو بالمواصفات والمزايا ذات الجودة العالية وبشاشة كبيرة الحجم، كما يحتوي الهاتف علي معالج أقوي، فقد نقدم لكم من خلال موقعنا أهم مميزات هاتف هواوي ميت 40 برو وعيوبه. مميزات هاتف هواوي ميت 40 برو تصميم مختلف بوصفات مميزة عن أي هاتف أخر. البطارية ذات عمر طويل حيث تعمل لفترة طويلة وتتوفر مع معالج موفر للطاقة. يتوفر شاحن لا سلكي، كما يدعم الهاتف الشحن السريع. يتوفر الهاتف بسماعات خارجية تدعم صوت الاستيريو. يمكن تشغيل ال Face Unlock وذلك لامتياز ال IR الخاص بالهاتف. يمتلك الهاتف شاشة OLED تعمل بامتياز، كما تدعم التحديث، كما تحتوي الشاشة علي ألوان مشبعة وحادة. أداء الهاتف قوي جداً، حيث يمكن للهاتف تشغيل أي فيديو أو ألعاب ثقيلة وذلك لامتلاكه معالج رائد. تقدم الكاميرات أداء مميز ويعتبر أفضل أداء لهاتف في عام 2020 م. عيوب هاتف هواوي ميت 40 برو لا يدعم الهاتف خدمات جوجل بشكل أساسي، ولكن يوفر خدمات شركة هواوي بديلاً عن خدمات جوجل. يمتلك الهاتف كاميرا أمامية ذات ثقب كبير نوعاً ما، كما يسبب شكل مزدحم في الشاشة. لا يدعم هاتف هواوي ميت 40 برو منفذ الـ 3.5 ملم لسماعات الأذن. يدعم هاتف هواوي ميت 40 برو التصوير عبر الـ Samsung Galaxy S20، ولا يدعم لتصوير الـ 8K. تنحني الشاشة انحناء شديد. فعلت شركة هواوي معدل التحديث الأعلى ل 120Hz خصيصاً لتوفير البطارية ولكن ليس بالاختيار الحر. سعر هاتف هواوي ميت 40 برو سعر هاتف هواوي ميت 40 برو في المملكة العربية السعودية 5500 ريال.

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