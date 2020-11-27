عرض تقسيط الأجهزة بدون كفيل هي خدمة مقدمة من stc بالتعاون مع شركة معالم للتمويل، حيث تتيح شركة stc للعملاء من كافة الشرائح من السعوديين والمقيمين والمتقاعدين أيضاً والعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً فرصة الحصول على العرض وذلك بعد توافر جميع شروط الأهلية التي حددتها الشركة وتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال طلب العرض،وتستغرق الموافقة على طلب عرض تقسيط الأجهزة مدة من 15 دقيقة إلى 30 دقيقة فقط وذلك في حال اكتمال جميع مستندات العميل.

عرض تقسيط الأجهزة بدون كفيل من stc بالتعاون مع شركة معالم للتمويل

تقدم شركة stc عرض تقسيط الأجهزة بدون كفيل بالتعاون مع شركة معالم للتمويل وذلك بأقساط ميسرة تصل إلى 24 شهر كما يجب ألا تقل فاتورة الشراء عن 3500 ريال سعودي ولا تزيد عن 30 ألف ريال سعودي،وسوف نتعرففي هذا المقال من خلال موقع ثقفنى على أهم المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند حصوله على عرض تقسيط الأجهزة من stc وشركة معالم للتمويل.

موافقة فورية على طلب المنتج. متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. عرض تمويلي يمكن أن تصل قيمته إلى 30 ألف ريال سعودي. لا يحتاج هذا التمويل إلى وجود كفيل. خيارات للسداد مرنة وأقساط ميسرة حتى 24 شهر. إعفاء من الرسوم الإدارية لعملاء stc. عرض متاح للسعوديين والمقيمين والمتقاعدين والعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً. تقدم الشركة تأمين تكافلي. عرض تقسيط بدون دفعة أولى.

رابط التقديم على طلب تقسيط الأجهزة والمستندات المطلوبة

يمكن للعملاء التقديم بطلب الأستفادة من عرض تقسيط الأجهزة من stc وشركة معالم للتمويل من خلال الإنترنت عن طريق الدخول على رابط عرض التمويل من شركة معالم للتمويل وتعبئة كافة البيانات في نموذج طلب التمويل الإلكتروني على موقع شركة معالم للتمويل،ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على الوثائق والمستندات المطلوبة لاستكمال طلب المنتج.