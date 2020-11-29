عاجل.. مقتل 26 من عناصر الأمن الأفغانى فى هجوم انتحارى بسيارة مفخخة

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إن انتحاريا بسيارة مفخخة هاجم قاعدة للجيش فى أفغانستان، ما أدى إلى مقتل 26 عنصرا أمنيا، وإصابة 16 آخرون، حيث وقع الهجوم على أطراف عاصمة ولاية غزنة، والتى كانت مسرحا لمعارك متكررة بين طالبان والقوات الحكومية.

وكانت تقارير إعلامية فى أفغانستان، أفادت اليوم الأحد، بإصابة أربعة أشخاص بينهم رئيس مجلس إقليم زابول عطا جان حقبيان، وذلك فى هجوم انتحارى وقع بمدينة قلعة عاصمة الإقليم.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أنه لم تعلن أى جهة أو جماعة بما فى ذلك حركة "طالبان" مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.