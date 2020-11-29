الهند تسجل 496 وفاة و41810 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أحمد جودة - القاهرة - سجلت السلطات الصحية في الهند، اليوم الأحد، 496 وفاة و41810 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة الهندية، 44489 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو اليوم التاسع عشر على التوالي الذي ظلت فيه حالات الإصابة في يوم واحد دون مستوى 50 ألفا.

ووفقًا لوزارة الصحة الهندية، بلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا الآن 9.27 مليون، وهي ثاني أعلى نسبة في العالم، بعد الولايات المتحدة.

وأعلنت السلطات الصحية الهندية، ارتفاع عدد الوفيات في البلاد بمقدار 524 حالة وفاة، ليصل العدد الإجمالي إلى 135223.