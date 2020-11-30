إصابة جو بايدن بالتواء فى الكاحل وهو يلهو مع كلبه

جدة - نرمين السيد - وأوضح مكتب بايدن فى بيان مقتضب، أن الحادث وقع، السبت، وأن طبيب عظام سيقوم بفحص الرئيس الديمقراطى المنتخب (78 عاما)، الأحد، "كإجراء احترازى"، وفقا لـ"سكاى نيوز عربية".
وفى وقت سابق، أنهت ولاية ويسكونسن الأمريكية، الأحد، إعادة فرز الأصوات فى الانتخابات الرئاسية، وأكدت فوز الديمقراطى جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب، فى الولاية التى تعد إحدى ساحات التنافس الرئيسية فى المعركة الانتخابية.
وقوبلت دعاوى حملة ترامب، بالرفض بالفعل فى دوائر قضائية بأماكن أخرى لعدم وجود أى دليل يثبت حدوث تلاعب واسع، وهو ما يتوافق الخبراء على عدم حدوثه.
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