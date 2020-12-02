عروض بلايستيشن 5 جرير خصم على سوني 5 جرير

عروض بلايستيشن 5 جرير تعتبر مكتبة جرير هي الأولي من حيث إقبال العملاء عليها لطلب المشتريات المختلفة من الأجهزة وخاصة أنها تقدم العديد من العروض المختلفة والمتميزة من خلال مهرجان جرير للإلكترونيات والتي من خلالها يحصل العميل على العديد من الأجهزة التي يرغب بها بأسعار تنافسية ومن ضمن هذه الأجهزة أجهزة البلايستيشن 5 وهذا ما سوف نتعرف عليه في هذا المقال.

عروض بلايستيشن 5 جرير

يرغب العديد من المستخدمين داخل المملكة العربية السعودية في الحصول على جهاز بلايستيشن 5 بسعر متميز ولذا فإنهم يبحثون عن عروض بلايستيشن 5 جرير وذلك لأنها توفر لهم هذا الجهاز بسعر منخفض من خلال عن سعر بلايستيشن 5 في السعودية ، وفيما يلي سوف نتعرف على سعر بلايستيشن 5 وكذلك ملحقات بلايستيشن 5.

سوني 5 جرير

قامت مكتبة جرير بتوفير جهاز سوني 5 جرير بسعر ممتاز ومن خلال الكلمات القليلة القادمة سوف نتعرف على سعر جهاز سوني 5 جرير وأسعار الملحقات التي تقدمها المكتبة:

سوني بلايستيشن 5 Console Edition والذي يتم التوصيل به من خلال الواي فاي أو البلوتوث ويأتي الجهاز باللون الأبيض وذو سعة تخزينية قدرها ثمانمائة وخمسة وعشرون جيجا بايت ويمكن المستخدم كذلك من اللعب أونلاين ويمكن تشغيله من خلال مصدر طاقة 220 فولت، تقوم مكتبة جرير بتقديم هذا الجهاز بسعر ألفان ومائتان وتسعة وتسعون ريال.

سوني بلايستيشن 5 Digital Edition ويأتي أيضًا هذا الجهاز بسعة تخزينية ثمانمائة وخمسة وعشرون جيجا بايت ويأتي الجهاز باللون الأبيض عمودي التصميم (قائم) وتوفره مكتبة جرير من خلال الفروع المتعددة لها حول المملكة بسعر ألف وثمانمائة وتسعة وثلاثون ريال سعودي.

ملحقات أجهزة بلايستيشن 5

أما عن الملحقات الخاصة بأجهزة بلايستيشن 5 فقد وفرت مكتبة جرير العديد من الملحقات المختلفة كوحدات التحكم الخاصة بشركة سوني وكذلك الألعاب المختلفة وفيما يلي سوف نعرض سعر وحدة التحكم من سوني:

سوني دوال سينس يد تحكم لاسلكية ذات اللون الأسود قد وفرتها المكتبة بسعر ثلاثمائة وتسعة وأربعون ريال سعودي.

كذلك وفرت المكتبة أنواع جديدة من الألعاب والتي قد يحتاجها أصحاب الإصدارات الحديثة من البلايستيشن وهي: