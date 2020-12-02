الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الإلكترونية برقم الهوية أو رقم الحساب

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الهوية أو رقم الحساب في المملكة العربية السعودية، وأصبح من أسهل الخدمات الإلكترونية في الوقت الحالي لأن الكثير من المواطنين يرغب بمعرفة قيمة فاتورة الكهرباء من خلال الدخول علي بوابة الإلكترونية لشركة الكهرباء السعودية، حيث تعتمد السعودية علي تطبيق المنظومة التكنولوجية في مختلف الخدمات التي تقدمها الحكومة، والتي توفر الكثير من الوقت والجهد دون الحاجة إلي الذهاب لتوفير كافة طلبات الموطنين وأيضا المقيمين بدون تزاحم علي المصالح الحكومية بل باستخدام الإنترنت، وهذه الخدمة أصبحت من الخدمات المتوفرة بسهولة لذلك نقدم لكم كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الهوية أو برقم الحساب بشكل إلكتروني.استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الهوية
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الهوية هو أحد البيانات التي يتم إدخالها في حساب الكهرباء، حيث قامت الشركة السعودية للكهرباء بتسهيل الأمر علي المواطنين ويستطيع المواطن معرفة فاتورة الكهرباء من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة من أي مكان داخل المملكة العربية السعودية.
- أولا الدخول إلي الموقع الإلكتروني الرسمي لدي شركة الكهرباء بالسعودية.
- بعد ذلك الضغط علي تسجيل الدخول.
- بعد ذلك قم باختيار استعراض الفاتورة الكهرباء الإلكتروني.
- بعد ذلك قم بتعبئة البيانات الخاصة بالهوية الشخصية ورقم البريد الإلكتروني الخاص بك.
- بعد ذلك قم بالضغط علي كلمة عرض الفاتورة وسوف تجد لك كافة التفاصيل الخاصة أمامك ب الفاتورة الكهرباء.
استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب ببعض الخطوات السهلة، وفقا للتطور الذي وصلت إليه المملكة العربية السعودية، من خلال الرابط الإلكتروني الشركة السعودية للكهرباء دون الحاجة إلي الذهاب إلي مقر الشركة، وهي خدمة إضافية توفر الحصول علي فاتورة استهلاك الكهرباء في المملكة العربية السعودية.
- أولا الدخول إلي الموقع الإلكتروني لدي شركة الكهرباء السعودية.
- يتم بتعبئة البيانات التي توجد أمامك وإدخال رقم الحساب الخاص بك.
- بعد ذلك قم بكتابة البريد الإلكتروني الخاص بك.
- بعد ذلك قم بالضغط علي التسجيل.
- بعد ذلك تظهر صفحة جديدة بها كل التفاصيل الخاصة أمامك بالفاتورة الكهرباء في المملكة العربية السعودية.
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