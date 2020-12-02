شروط قروض الترميم والزواج والأسرة من بنك التنمية الاجتماعي

الشروط الواجبة لأخذ قروض من البنك الاجتماعي، يمكن تسجيل الدخول على بنك التنمية الاجتماعي من خلال الدخول برقم الهوية وذلك بأخذ قروض الترميم التي تخص الزواج والأسرة من بنك التنمية الاجتماعي، حيث أنه يقوم بنك التنمية الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بتوفير المنصة الإلكترونية التي من خلالها يمكن الإطلاع على جميع تفاصيل القروض المقدمة من بنك التنمية الاجتماعي.

كيفية تسجيل الدخول على بنك التنمية الاجتماعي

يمكن لجميع المواطنين الماكثين في المملكة العربية السعودية أن يتعرفوا على تفاصيل قروض البنك الاجتماعي الخاصة بالزواج والأسرة، وأيضًا بنك التسليف الذي يخص العميل وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم تسجيل الدخول على المنصة الخاصة ببنك التنمية الاجتماعي. نقوم بالنقر على الأيقونة الخاصة بتسجيل الدخول من أعلى. يتم إدخال بيانات الحساب ورقم الهوية وكلمة المرور. بعد أن يتم التأكد من إدخال كافة البيانات نقوم بالنقر على كلمة دخول.

طريقة الاستعلام عن قروض بنك التنمية الاجتماعي

يمكن لجميع الراغبين في استعلام قروض البنك الاجتماعي في المملكة العربية السعودية والذين لا يملكون حسابات شخصية عبر منصة بنك التنمية الاجتماعي أن يقوموا بإنشاء حساب عبر المنصة والإستعلام عن قروض بنك التسليف وذلك من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول على رابط منصة البنك في البداية. نقوم بالنقر على كلمة تسجيل التي توجد في بداية الصفحة. يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة مثل إسم العميل الرباعي ورقم الهوية الخاص به وجميع البيانات الأخرى. يتم إرفاق المستندات المطلوبة لتسجيل الحساب عبر منصة البنك الاجتماعي. عند إدخال كافة هذه المعلومات تقوم المنصة بتفعيل الحساب للعميل. يتم بعد ذلك إمكانية الإطلاع على جميع تفاصيل القروض التي تكون متاحة من البنك.

شروط قروض بنك التسليف

لقد قام بنك التنمية الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بوضع عدة شروط جديدة لكي يحصل أي عميل على قروض تكون مقدمة من البنك، ومن هذه الشروط ما يلي:

الحد الأدنى للعميل يكون 25 عام.

الحد الأدنى للدخل الشهري للعميل يكون 2000 ريال سعودي.