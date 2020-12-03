بريطانيا: لقاح فايزر سيتوفر بداية من الأسبوع المقبل فى جميع أنحاء البلاد

جدة - نرمين السيد - وافقت وزارة الصحة البريطانية الأربعاء على اعتماد لقاح تحالف شركات الأدوية فايزر بايونتك لفيروس كورونا، لتكون المملكة المتحدة بذلك أول بلد فى العالم يمنح الترخيص لذلك اللقاح.





وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، بحسب "فرانس 24"، إن اللقاح سيتوفر بداية من الأسبوع المقبل فى جميع أنحاء البلاد، ورحب التحالف بهذا القرار واصفا إياه بـ"اللحظة التاريخية".

أفاد المتحدّث باسم وزارة الصحة البريطانية، الأربعاء، بأن المملكة المتحدة أصبحت البلد الأول فى العالم الذى يمنح الترخيص للقاح الشركة الأمريكية فايزر والمختبر الألمانى بايونتيك المضاد لكوفيد-19، على أن يصبح متوفرا اعتبارا "من الأسبوع المقبل".

وقال المتحدّث "وافقت الحكومة اليوم (الأربعاء) على توصية الوكالة المستقلة لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، بالتصريح باستخدام لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لكوفيد"، مشيراً إلى أن "اللقاح سوف يصبح متوفراَ فى كل أنحاء المملكة المتحدة اعتبارا من الأسبوع المقبل".

ورحّب وزير الصحة مات هانكوك، بتغريدة بهذه الخطوة قائلاً "المملكة المتحدة أول بلد فى العالم سيمتلك لقاحا معتمدا سريريا".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الضوء الأخضر منح "بعد أشهر من تجارب سريرية دقيقة وتحليل معمق للبيانات من جانب خبراء وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، الذين استنتجوا أن اللقاح يلبى معاييرهم الصارمة للسلامة والنوعية والفعالية".

ورحب رئيس مختبرات فايزر ألبرت بورلا من جهته فى بيان بالسماح باستخدام اللقاح فى المملكة المتحدة واصفا ذلك بأنه "لحظة تاريخية".

وأظهرت نتائج تجارب واسعة لهذا اللقاح فعالية بنسبة 95%، وقال هانكوك إن "نظام الرعاية الصحية جاهز للبدء بالتلقيح اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل".

وستكون الأولوية فى التلقيح لنزلاء دور رعاية المسنين والعاملين فى المجال الصحى والمتقدمين فى السن وأكثر الأشخاص ضعفا.

من جهتها، أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية الاثنين أنها ستعقد اجتماعاً استثنائيا فى 29 ديسمبر على أبعد تقدير" من أجل اتخاذ قرار بشأن الترخيص للقاح فايزر/بايونتيك.