مواجهتان ناريتان في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

أوقعت القرعة إيطاليا مع إسبانيا بينما تلعب بلجيكا مع فرنسا في الدور قبل النهائي للمراحل النهائية لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، التي ستقام على ملاعب إيطالية في أكتوبر من العام المقبل.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، بعد اجتماع للجنته التنفيذية عبر تقنية الفيديو، إن المباريات ستقام في ملعب سان سيروفي ميلانو في السادس من أكتوبر، وملعب يوفنتوس فيتورينو بعدها بيوم على الترتيب.

وسيقام النهائي في ميلانو في العاشر من أكتوبر، بينما ستقام مباراة تحديد المركز الثالث في اليوم ذاته في تورينو.

وسيتقابل منتخب إيطاليا الذي تصدر المجموعة الأولى في القسم الأول لدوري الأمم، مع إسبانيا للمرة الأولى في بطولة كبرى منذ الفوز عليها 2-صفر في دور الستة عشر في بطولة أوروبا 2016.

وفي أحدث مواجهة بينهما في تصفيات كأس العالم، فازت إسبانيا بـ 3-صفر في مدريد قبل ثلاثة أعوام.

ويعيش منتخب إسبانيا حالة رائعة بعد الفوز 6-صفر على ألمانيا في إشبيلية، في طريقه لصدارة المجموعة الرابعة في القسم الأول.

وقال روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا: "مثلنا يملك منتخب إسبانيا العديد من اللاعبين الجدد ولا يزال يعكف على تشكيل فريق قوي. يلعبون بطريقة مختلفة الآن لكن الفريق ما زال يتمتع بكفاءة فنية".

وأضاف مدرب إسبانيا، لويس إنريكي: "ربما تشبه إيطاليا منتخب إسبانيا في رغبتها في استعادة أمجاد الماضي".

وقال: "يمرون بفترة تغيير. أمامنا فرصة حتى أكتوبر لدراستهم ومعرفة نقاط قوتهم وضعفهم".

وستجدد فرنسا، متصدرة المجموعة الثالثة في القسم الأول، المنافسة مع بلجيكا بعد أن فازت عليها 1-صفر، في آخر لقاء جمع بينهما في الدور قبل النهائي لكأس العالم 2018 في روسيا، قبل أن تمضي فرنسا قدما للفوز باللقب.