إصابات كورونا في مصر.. "قفزة" تتخطى معدل يوليو

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الخميس، تسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فيما توفيت 19 حالة جديدة، وهو المعدل الأعلى منذ 28 يوليو الماضي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، أن 133 متعافيا من فيروس كورونا خرجوا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 103082 حالة.

وقال إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار مجاهد إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الخميس، هو 117156 حالات من ضمنهم 103082 حالة تم شفاؤها، و6713 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة المصرية رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

والأربعاء، سجلت وزارة الصحة المصرية 421 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 حالة وفاة.