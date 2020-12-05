أخبار اليمن : 113 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة

113 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعةأفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 113 خرقاً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المصدر ان الخروقات تضمنت محاولة تسلل في الجبلية وغارة لطيران تجسسي مقاتل على الفازة، وتحليق 5 طائرات حربية في أجواء كيلو16 والمنظر وشارع الـ50 و15 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والجبلية وشارع الخمسين وكيلو16 والمنظر وحيس والدريهمي.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت ايضاً 15 خرقًا بقصف مدفعي و75 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.