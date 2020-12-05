تونس.. موسي تدعو إلى فتح تحقيق بـ"منح تعليمية تركية"

دعت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، السبت، إلى إجراء تحقيق في توجهات جامعة الزيتونة، التابعة لوزارة التعليم العالي، بعدما أبرمت اتفاقية مع جامعة أجنبية غير معترف بها، وتتلقى تمويلها من جهات تركية.
وقالت موسي خلال جلسة برلمانية حول التعليم العالي والبحث العلمي، إن جامعة الزيتونة قبلت إسناد شهادة الماجستير بالاشتراك مع جامعة في بروكسل غير معترف بها، وهي فرع لجامعة إسلامية تمولها منظمة غير حكومية بالخارج.
وأفادت السياسية التونسية بوجود برنامج منح للطلاب في بروكسل، يقدم عرضا ماليا مغريا، ويتكفل بكل مستلزمات الحياة، وراتبا مرتفعا تقدمه جهة تركية.
واستنكرت موسي صمت وزارة التعليم العالي التونسية، منتقدة ما وصفته "غياب دورها في مراقبة مثل هذه المنح".
وحذرت في هذا السياق من أن مثل هذه البرامج تعد "واحدة من ثغرات ضرب مدنية الدولة التونسية" والتعليم فيها، زيادة على تشكيلها خطرا كبيرا على المنظومة التعليمية والتربوية في تونس.
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