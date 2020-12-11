الاتحاد الأوروبى يمدد العقوبات ضد روسيا لمدة 6 أشهر

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" أكد بارند ليتس، المتحدث الرسمى باسم رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، عبر "تويتر"، اليوم الخميس التوصل إلى "اتفاق على تمديد العقوبات ضد روسيا".
وكان سريان العقوبات الحالية سينتهى يوم 31 يناير 2021، وتم تمديدها حتى أواخر يوليو المقبل.
ويتهم الاتحاد الأوروبى روسيا بأنها لم تنفذ اتفاقات مينسك حول تسوية النزاع بمنطقة دونباس شرقى أوكرانيا، بينما تقول موسكو إنها ليست طرفا فى النزاع الداخلى الأوكرانى.
وكان الاتحاد الأوروبى قد فرض العقوبات على روسيا فى عام 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية وما أعقبها من انضمام القرم إلى روسيا والنزاع المسلح فى دونباس، ومددها عدة مرات.
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