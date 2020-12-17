رابط منصة منظرة الحلقة الأولى للصفوف 1-4 دخول eportal.moe.gov.om اون لاين

يستخدم الطلاب والكادر التعليمي منصة منظرة من خلال الرابط https //eportal.moe.gov.om رابط منصه منظرة الحلقة الأولى للصفوف ١-٤ في سلطنة عمان خلال المرحلة الابتدائية، حتى يستكمل الطلاب السنة الدراسية من المنزل أون لاين من خلال منصة منظرة التعليمية، حيث أطلقت الوزارة هذه المنصة ليستكمل الطلاب والطالبات في تلك المرحلة العملية التعليمية وفقاً للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الوزارة للحفاظ على صحة وحياة الطلاب، حيث تم إعداد منصة منظرة خصيصاً لتكون ملائمة للعملية التعليمية، وبالتالي يتوفر بالمنصة كافة السبل المختلفة التي يمكن من خلالها تقديم سبل الرعاية الكاملة للطلاب من خلال منصة منظرة للتعليم عن بعد.

منصة منظرة eportal.moe.gov.om

الدخول الى منصة منظرة التعليمية يعتبر من أسهل الأمور حيث نستعرض لقراء موقعنا رابط دخول منصة منظرة التعليمية حتى يتمكن الطلاب والمعلمين من الدخول الى المنصة والتواصل الافتراضي لتحقق الهدف واستكمال مسيرة الحياة التعليمية بالتزامن من هذه الإجراءات الاحترازية التي تتخذها العديد من البلاد جراء هذه الأزمة، حيث تم تزويد منصة منظرة بالأدوات المختلفة التي يحتاجها الطلاب وليتمكن الطلاب من الفرصة التعليمية المناسبة للتعليم في ظل هذا الوباء الذي انتشر عالمياً.

رابط منصة منظرة

يمكن للطلاب التسجيل في منظرة منظرة الكترونياً، وذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة والتي يمكن للطلاب وأعضاء الكادر التعليمي اتباعها.