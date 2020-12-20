منصة إحكام الرقمية تستقبل طلبات التسجيل لتملك العقارات برئاسة “الهيئة العامة لعقارات الدولة”

تم الإعلان عن بدء استقبال منصة إحكام الرقمية طلبات التسجيل لتملك العقارات وتقديم طلبات التعديل برئاسة الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمملكة العربية السعودية وعضوية كلاً من (وزارة المالية – وزارة العدل – وزارة الشؤون البلدية والقروية – وزارة البيئة والمياه والزراعة – وزارة الداخلية السعودية)، وقد أصدرت الهيئة القواعد المعدلة وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات التي تم اعتمادها بقرار معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة.

حيث أصدر رئيس الهيئة قراراً يقضي باعتماد التعديلات على القواعد وآلية عمل اللجان المختصة بنظر لبات تملك العقارات، وقد جاء ذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين بما يتعلق بتنظيم عمل اللجان وحوكمتها وتحديد اختصاصاتها بما يحفظ الحقوق لكافة الأطراف، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط دخول موقع الهيئة العامة لعقارات الدولة ومنصة “إحكام” الرقمية، والشروط والوثائق المطلوبة لطلبات التعديل والتملك.

منصة إحكام الرقمية

تم الإيضاح من جانب رئيس هيئة تملك العقارات بأن لجان النظر في الطلبات الخاصة بتملك العقارات أصبحت تنظر في أربعة طلبات بعد أن تم تعديل قواعد وآلية عملها، حيث يتم النظر من خلالها في طلبات التملك التي لم يسبق أن تم الفصل فيها بحكم يكتسب الصفة النهائية أو بحكم نهائي.

كما تنظر هذه اللجان في طلبات التعديل بالإضافة والاستكمال للإجراءات النظامية أو إضافة بيانات كانت ناقصة على صكوك تكتسب الصفة النهائية، وتنظر أيضاً في الطلبات الخاصة بإثبات التملك للعقارات التي تقع دخال حدود الحرمين الشريفين في حال كان الطلب يتم نظره أمام المحاكم التي لها الإذن في النظر بها وفق الأوامر الملكية الكريمة، ولم يصدر في شأنه حكم نهائي من تلك المحاكم.

بالإضافة إلى تخصص تلك اللجان في نظر طلبات التعديل على صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات تملك العقارات التي تقع داخل حدود الحرمين الشريفين في حال كانت هذه الصكوك تكتسب الصفة النهائية واحتاجت للتعديل أو الإضافة أو إكمال الإجراءات النظامية أياً كان نوعها أو القيام بإضافة بيانات ناقصة في شأنها دون حدوث زيادة في مساحة العقار بالترتيب على هذه التعديلات.

رابط موقع الهيئة العامة لعقارات الدولة الرسمي (spga.gov.sa).

لجان النظر في طلبات تملك العقارات

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن الاختصاصات المنوطة باللجان التي لها الحق في نظر طلبات تملك العقارات، حيث تمثلت اختصاصاتها في استقبال طلبات تملك العقارات، يكون التملك داخل حدود الحرمين الشريفين، والنظر في طلبات التعديل، وطلبات التعديل لصكوك الاستحكام داخل الحرمين الشريفين.

شروط قبول طلب التعديل للعقارات

يجب أن يكون الطلب مقدماً خلال مدة سنة من تاريخ 5 جمادي الأولى 1442هـ الموافق لتاريخ 20 ديسمبر 2020م، وأن يكون الطلب خاصاً بإضافة أو استكمال الإجراءات النظامية أو إضافة بيانات ناقصة على الصكوك المكتسبة للصفة النهائية.

شروط طلبات التملك للعقارات

اشترطت الهيئة عدداً من الشروط الواجب توافرها لتملك العقارات وهي: