خدمة مديري وزارة الصحة رابط تسجيل الدخول لمنسوبي الوزارة erp.moh.gov.sa

مديري وزارة الصحة من اهم الخدمات لمنسوبي الوزارة وذلك للراغبين بإجراء تعريف بالراتب وغيرها من الخدمات، حيث قامت وزارة الصحة في المملكة العربية بإنشاء خدمة مديري وزارة الصحة عبر نظام الموارد التابع لها، وهي إحدى الخدمات الإلكترونيّة المميزة، لإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالموظفين في وزارة الصحة السعودية، كما توفر هذه الخدمة كافة الإجابات على الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بالخدمات والأنشطة، وخاصة النشاطات المرتبطة بالشؤون الإدارية والتنمية البشرية، وغيرها من المعلومات الخاصة بالموظف أو المستخدم المسجل لدى نظام موارد وزارة الصحة، وكلّ هذا بطريقة سهلة وميسرة وخالية من التعقيدات، حيث يمكن تحميل تطبيق مديري وزارة الصحة على جميع أنواع الأجهزة والأنظمة، واستخدامه في أي وقت تشاء، كل هذا من خلال الموقع الإلكترونيّ لوزارة الصحة، وتعد خدمة مديري وزارة الصحة من الخدمات التي تتيح لك أيضا إنهاء جميع الإجراءات اللازمة لإجازتك، سواء كانت سنوية أو مرضية أو عرضية، في نفس يوم تقديم الطلب، بطريقة إلكترونية آمنة بعيدة عن التجمعات والإجراءات الورقية، إضافة إلى خدمة معرفة الراتب.

تطبيق مديري وزارة الصحة

يمكنكم تشغيل خدمة مديري وزارة الصحة السعودية على الجوال ويمكنك تحميل تطبيق مديري وزارة الصحة للهواتف الذكية بشكل مباشر، فإذا كنت من مستخدمي نظام الأندرويد، فيمكنك الحصول عليه من خلال متجر جوجل بلاي، وأما إذا كنت من مستخدمي نظام ios، فيمكنك الحصول عليه من متجر ابل ستور.

الدخول إلى خدمة مديري وزارة الصحة السعودية والمتابعة.

ابدأ بتعبئة معلوماتك الأساسية لتسجيل الدخول، من اسم مستخدم وبريد إلكتروني خاص بالموظف وكلمة السر,

سجل اسم المهنة والوظيفة التابعة لوزارة الصحة.

سجل اسم المؤسسة التابع لها.

قم بتسجيل الدخول.

بعد فترة قصيرة ستصلك رسالة تأكيد قبول طلب تسجيلك في الخدمة.

دخول خدمة مديري وزارة الصحةمديري وزارة الصحة للتعريف بالراتب

تضمن لك خدمة مديري وزارة الصحة الإلكترونية إمكانية الاطلاع على مرتبك وحسابك مع الحفاظ التام على بياناتك وأمن حسابك، إضافة على احتوائه على جميع البيانات الأخرى الخاصة بحسابات العامل كأرصدة الاستحقاق على سبيل المثال، بشرط أي يكون الموظف مسجل طبعا في الوزارة، ويمكنك أيضا من طلب شهادة تعريف مالية أو إدارية وطباعتها، ويكون ذلك كالآتي:

الدخول على رابط مديري وزارة الصحة ومتابعة الخطوات.

ثم ادخل على أيقونة مستكشف الموجودة في أعلى الصفحة

ثم اختر الخدمة الذاتية للموظفين

اختر خدمة خطابات التعريف

ستظهر لك صفحة جديدة حدد منها (خطاب تعريف مالي)

حدد صيغة تقرير الراتب

الاستعلام عن مديري وزارة الصحة

يمكنكم إجراء أي استفسار عن خدمة مديري وزارة الصحة السعودية كما يلي: