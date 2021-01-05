خدمة مديري erp.moh.gov.sa رابط التسجيل في وزارة الصحة

خدمة مديري erp.moh.gov.sa رابط تسجيل الدخول نقدمه لحضراتكم في هذه المقالة مع شرح طريقة تسجيل دخول خدمة مديري وزارة الصحة حيث تعد هذه الخدمة واحدة من كثير من الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية للتسهيل على العاملين بالمملكة سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين من الاجانب فهذه الخدمة مقدمة لكل موظف ينتمي لوزارة الصحة في جميع أنحاء المملكة سواء كان هذا العامل المنتمي لوزارة الصحة مواطن أو أجنبي، وفي الفقرة التالية نقدم لكم شرح طريقة التسجيل في خدمة مديري وزارة الصحة ثم الفقرة التي تليها تجدون رابط خدمة مديري من أجل الدخول على الموقع.

طريقة التسجيل في خدمة مديري erp.moh.gov.sa

في هذه الفقرة نقدم لحضراتكم شرح التسجيل في خدمة مديري وزارة الصحة عن طريق الكتابة النصية بالخطوات وكذلك سوف نقدم فيديو يشرح طريقة التسجيل وذلك لمن يواجه مشكلة في التسجيل نتيجة عدم تطبيق الخطوات الصحيحة التي من المفترض اتباعها وهذه الخطوات هى

دخول موقع وزارة الصحة السعودية من خلال الرابط الرسمي الموجود في الفقرة التالية النقر على صنف التطبيقات الحكومية واختيار خدمة مديري ستظهر صفحة بها خانات التسجيل التي تتطلب بيانات شخصية مثل اسم المستخدم وكلمة السر والايميل وبعد ذلك سيتم طلب ادخال اسم الوظيفة التي يعمل بها والمؤسسة المنتمي لها الشخص والتابعة لوزارة الصحة السعودية بعد ذلك نقوم بالنقر على كلمة التسجيل والانتظار قليلاً لحين وصول رسالة تأكيد التسجيل في خدمة مديري

وبعد أن قدمنا لحضراتكم شرح التسجيل بصورة كتابية نقدم لكم هذا الفيديو لرؤية الخطوات العملية

رابط التسجيل في خدمة مديري وزارة الصحة

رابط التسجيل في خدمة مديري وزارة الصحة بعد أن قدمنا لكم شرح التسجيل جاء الوقت الذي نقدم فيه الرابط الذي يمكنكم من خلاله التسجيل وهو رابط مباشر يمكنكم النقر على رابط خدمة مديري erp.moh.gov.sa وهذه هى أول مرحلة من مراحل هذه الخدمة التي تقدمها المملكة العربية السعودية التابعة لوزارة الصحة وهناك خدمات أخرى تابعة لخدمة مديري سوف تقدمها لكم في مقالات أخرى وسوف نضع الروابط الخاصة بها هنتجتون يكون الموضوع شامل لحضراتكم.