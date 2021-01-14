التعليم السعودية تكشف موعد الدراسة حضورياً بالفصل الدراسي الثاني 1442

التعليم السعودية تكشف موعد الدراسة حضوريا بالفصل الدراسي الثاني 1442، حيث أصدرت وزارة التعليم بيانا مساء أمس الأربعاء أعلنت فيه عن آلية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 1442 بعد صدور الأمر السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والمتضمن استمرار الدارسة عن بعد في الفصل الدراسي الثاني لمدة 10 أسابيع، أي أنه في الأسبوع الحادي عشر سوف يتم اتخاذ القرار المناسب بشأن عودة الدراسة حضورياً أو الاستمرار بنظام التعليم عن بعد في ضوء ما تقرره وزارة الصحة، ولهذا فإن الطلاب والسادة أولياء الأمور يهمهم الآن معرفة موعد الدراسة حضورياً بالفصل الدراسي الثاني 1442 لاستبيان موعد العودة حضورياً مرة أخرى.

التعليم السعودية تكشف موعد الدراسة حضوريا بالفصل الدراسي الثاني 1442

وفقاً لما أعلنته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية فإن الأسبوع الدراسي الأول بالفصل الدراسي الثاني 1442 سيبدأ اعتباراً من تاريخ 4/6/1442 وهو بداية الفصل الدراسي الثاني والذي ستكون فيه الدراسة بنظام التعليم عن بعد باستخدام المنصات والقنوات التعليمية الأخرى لجميع مراحل التعليم سواء التعليم العام أو الجامعي أو التقني، ثم الأسبوع الثاني سوف يبدأ من تاريخ 11/6/1442 ، ثم الأسبوع الثالث في 18/6/1442.. وسوف تستمر الدراسة حتى تاريخ 17/9/1442 ليحصل الطلاب بعدها على إجازة عيد الفطر المبارك ويمكن معرفة تفاصيل الأسابيع الدراسية في الفصل الدراسي الثاني1442 من خلال ما يلي:-

إذا ما نظرنا إلى توزيع الأسابيع الدراسية وفي ضوء البيان الصادر من وزارة التعليم بأن آلية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 1442 ستكون عن بعد حتى الأسبوع العاشر وهو هنا من 8/8/1442 وحتى 12/8/1442، ومن بداية الأسبوع الحادي عشر وهو من تاريخ 15/8/1442 وحتى إجازة عيد الفطر المبارك 17/9/1442 سيكون هناك عودة للمدارس حضورياً إذا ما رأت اللجنة المشكلة بين كلاً من وزارتي التعليم والصحة بأن العودة حضورياً لن تشكل أية أخطار على الطلاب والسادة أولياء الأمور والهيئة التعليمية.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة التعليم فإن موعد الحصص الافتراضية عبر منصة مدرستي والتي يستلزم حضور الطلاب فيها ستكون كالتالي:-