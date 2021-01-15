3 طائرات مفخخة باتجاه السعودية.. رئيس البرلمان العربي يطالب بموقف فوري وحاسم ضد الحوثيين

أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية ثلاث طائرات مفخخة بدون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية من محافظة الحديدة صباح اليوم، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها بنجاح.
وشدَّد رئيس البرلمان العربي على أن قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية باتخاذ محافظة الحديدة مُنطلقًا لأعمالها الإرهابية يمثل خرقًا واضحًا لاتفاق ستوكهولم القاضي بوقف إطلاق النار، مُضيفًا بأن تكرار هذه المحاولات الإرهابية التي تقوم بها الميليشيا الإنقلابية تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بكافة القوانين والأعراف الدولية، وهو ما يتطلب اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا فوريًا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة ومنع هذه الميليشيا الإرهابية من حيازة التكنولوجيا العسكرية المتطورة التي يزودها بها النظام الإيراني، وتستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية وتستهدف بها المنشآت الحيوية والمدنية.
وأشاد رئيس البرلمان العربي بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ونجاحها في التصدي لكافة المحاولات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدًا تضامن ووقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
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