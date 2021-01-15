الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزير الخارجية السوري فيصل المقداد

ضم الاتحاد الأوروبي، وزير الخارجية السوري المعين حديثا فيصل المقداد إلى قائمة العقوبات التي تستهدف حكومة الرئيس بشار الأسد.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" أنه تم إدراج فيصل المقداد في القائمة، اليوم الجمعة، ما يرفع عدد المسؤولين من نظام الأسد وحلفائه الذين جمد الاتحاد الأوروبي أصولهم على أراضيه ومنعهم من السفر إلى دول التكتل إلى 289 شخصا، فضلا عن 70 كيانا تخضع للعقوبات.

ومنذ 2011، يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على السلطات الروسية على خلفية قمع الاحتجاجات المناهضة لحكومة الأسد.

وعين بشار الأسد المقداد في منصب وزير الخارجية خلفا للدبلوماسي السوري المخضرم وليد المعلم الذي توفي في نوفمبر الماضي.