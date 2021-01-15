آلية الدراسة للتدريب المهني والتقني

التعليم تعلن آلية التدريب المهني والتقني، كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني سواء التعليم العام أو التعليم الجامعي، وكان ذلك في مساء يوم الأربعاء، وكانت الوزارة قد أعلنت في بيان رسمي لها أن الدراسة في التعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتدريب التقني سوف تكون بنظام التعليم عن بعد لجميع المقررات النظرية، وسوف تكون بالحضور لجميع المقررات العملية.

بعد الإعلان عن استمرار الدراسة للفصل الدراسي الثاني عن طريق نظام التعليم عن بعد وذلك حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني، وأعلنت الوزارة أنه هذه هي آلية الدراسة التي يتم العمل بها في خلال الفصل الدراسي الأول لجميع المعلمين والمعلمات، وأيضًا سيتم العمل بتلك الآلية من قبل جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية في مكاتب التعليم والتدريس.

وأضافت وزارة التربية والتعليم في بيانها أنه سوف يكون بداية اليوم الدراسي للفصل الدراسي الثاني عن طريق التعليم عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة التاسعة صباحًا وسيكون للمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرًا.

بداية اليوم الدراسي في السعودية

نجاح رحلة التعليم والمعلمين

كانت قد أشارت وزارة التربية والتعليم عن ثقتها في المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والمدربين في التدريب التقني والجامعات، وذلك لاستمرارية إدارتهم لعمليات التدريب والتعليم عن بعد وبكل كفاءة، كما أن وزارة التربية والتعليم تشيد بدور الأسرة ودور أولياء الأمور وذلك لمواصلة متابعة الرحلة التعليمية عن بعد ومراقبة أبنائهم.

لجنتي التعليم العام والجامعي

في إعلان وزارة التربية والتعليم كانت قد أوضحت وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم تشكيل لجنتين من أجل التنسيق مع وزارة الصحة، وتلك اللجنتين سوف تعملان على مراقبة المدراس والجامعات وأيضاً لكي يتم التنسيق تحت أي ظرف تتعرض له تلك المنظومات التعليمية.