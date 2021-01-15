بايدن يواجه مشكلة مع تويتر بعد "الصفحة الجديدة"

أطلق الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن حسابا جديدا على موقع تويتر، لكن إجراء خاصا من تويتر قد يؤدي لخسارته ملايين المتابعين على الموقع الشهير.

ووصل عدد متابعي حساب بايدن أكثر من 725 ألف متابع في غضون ساعات.

ونشر بايدن أول تغريدة على حسابه الجديد الجمعة، حيث كتب: " أيها الشعب، سيكون هذا هو الحساب لواجباتي الرسمية كرئيس.. الساعة 12:01 ظهرا يوم 20 يناير، سيتغير اسم الحساب إلى POTUS. حتى ذلك الحين، سأستخدم حسابي الشخصي جو بايدن".

وتستخدم عبارة POTUS لاختصار لقب رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

ويتابع الحساب الرئاسي الرسمي "POTUS"، الذي سيرثه بايدن في 20 يناير ، 33 مليون متابع، لكن من المرجح أن ينخفض هذا الرقم بسبب إلغاء متابعات بالملايين، من قبل مناصري الرئيس الأميركي ترامب.

وقالت شركة تويتر الشهر الماضي إن الحساب الرئاسي لن يحتفظ بالمتابعين عند تغيير الرئيس، بل سيطرح اختيار البقاء كمتابع أو عدم متابعة الحساب، لكل من المتابعين، في يوم تنصيب بايدن.

وقد يعني ذلك خسارة بايدن لملايين من المتابعين على تويتر، وقد يجد صعوبة في الحصول على نفس الكم من المتابعين مقارنة بترامب.

يذكر أنه خلال فترة رئاسته المقبلة، سيستخدم بايدن حسابين على تويتر، الأول هو حسابه الأصلي باسم جو بايدن، والثاني هو الحساب الرئاسي الجديد، الذي ورثه عن ترامب.