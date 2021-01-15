بايدن: أمريكا ستواجه شتاء مظلما بسبب كورونا

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن الولايات المتحدة ستمر بـ"شتاء مظلم جدا" بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا. وأشار بايدن في كلمة عن خطته لمكافحة الوباء، إلى أنه سيعمل على التنسيق مع حكام الولايات بشأن عملية توزيع اللقاحات وضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجا. وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب عن توفير 100 مركز جديد لتلقيح ملايين الأمريكيين. وأوضح بايدن أن الحرس الوطني الأمريكي سيلعب دورا في عملية توزيع اللقاحات. وأكد الرئيس الأمريكي أن توفير اللقاحات للمواطنين سيكون أهم بنود خطته. وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في تغريدة على تويتر إن إدارته ستعمل على تقديم اللقاح لعدد أكبر من الأمريكيين وذلك من خلال توفير مراكز إضافية لتلقي الجرعات وحشد مزيد من الطواقم الطبية.

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