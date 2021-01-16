مايك بنس يهاتف كمالا هاريس.. ويعرض المساعدة

اتصل نائب الرئيس مايك بنس هاتفيا بكامالا هاريس التي ستحل محله قريبا في المنصب لتقديم التهاني، وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على المحادثة.
وهو أول اتصال معروف بين الأعضاء المنتخبين في الإدارات المنتهية ولايتها والقادمة، حيث لم يتواصل الرئيس دونالد ترامب مع الرئيس المنتخب جو بايدن وشكك مرارًا وتكرارًا في شرعية فوز بايدن.
ووصف أحد المطلعين محادثة ظهر الخميس بأنه "اتصال جيد"، حيث هنأ بنس خليفته وعرض المساعدة، وتحدثت المصادر بشرط عدم الكشف عن هويتها لوصف المحادثة "بالخاصة".
وجاء الاتصال الهاتفي قبل أقل من أسبوع من تولي بايدن وهاريس منصبيهما في 20 يناير، وبعد أسبوع بقليل من اقتحام مؤيدي ترامب مبنى الكابيتول.
بينما استمر ترامب في الإعراب عن غضبه الشديد منذ خسارته، كان بنس يتدخل وينفذ العديد من الواجبات الاحتفالية للرئاسة، بما في ذلك تحية أعضاء الحرس الوطني الذي يحمي مبنى الكابيتول مساء الخميس.
كما سيحضر بنس حفل تنصيب بايدن في 20 يناير، والذي يرفض ترامب حضوره.
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