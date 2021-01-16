البيت الأبيض: الإمارات والبحرين شريكان أمنيان رئيسيان للولايات المتحدة

أعلن البيت الأبيض، أن الإمارات والبحرين شريكان رئيسيان للولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر البيت الأبيض - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت:"أن هذه الخطوة بمثابة اعتراف بشراكتنا الأمنية الاستثنائية المتمثلة في استضافة الآلاف من جنود الولايات المتحدة والبحارة والطيارين ومشاة البحرية، والتزام كل دولة بمكافحة التطرف في جميع أنحاء المنطقة".
وأشار البيان إلى "أن التصنيف الجديد يٌظهر مستوى جديدا من الشراكة بين الولايات المتحدة والإمارات والبحرين ويمثل التزاما دائما بالتعاون الاقتصادي والأمني"
يذكر أن كلا من الإمارات والبحرين شاركتا في العديد من التحالفات بقيادة الولايات المتحدة على مدى الـ 30 عاما الماضية.
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