أفغانستان: مصرع 13 فردا من قوات الشرطة المحلية في إقليم هيرات غربي البلاد

أعلن مسؤولون أمنيون في إقليم هيرات الواقع غربي أفغانستان، مصرع 13 فردا من الشرطة المحلية الأفغانية في هجوم شنه متسللون ينتمون لحركة طالبان على موقع للشرطة بالإقليم.

ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم السبت عن المتحدث باسم شرطة إقليم هيرات عبد الأحد والي زاده قوله إن الهجوم نفذه 3 متسللين من حركة طالبان في حوالي الساعة 10 مساء أمس الجمعة على موقعهم في مقاطعة "غوريان" بإلإقليم، مشيرا إلى أن المهاجمين أخذوا أسلحة وذخيرة في أعقاب الهجوم.

يأتي الهجوم بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة تخفيض عدد جنودها في أفغانستان إلى 2500 جندي أمريكي، وذلك بموجب الاتفاق الموقع بين واشنطن وطالبان في فبراير الماضي.