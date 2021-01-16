كوريا الجنوبية تسجل 580 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت كوريا الجنوبية 580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسط تباطؤ وتيرة الموجة الثالثة للفيروس في البلاد.

وأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أن البلاد رصدت 580 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 71,820 إصابة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

ويمثل هذا العدد زيادة قدرها 67 إصابة بالمقارنة بـ513 إصابة تم تسجيلها، أمس الجمعة، ليبلغ المعدل اليومي في حدود 500 إصابة لليوم الخامس على التوالي.

ومن بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 547 إصابة لانتقال العدوى محليا و33 إصابة وافدة من الخارج.

وسجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 19 حالة وفاة ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 1236 حالة.

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