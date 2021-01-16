أخبار اليمن : معهد روسي يطور اختبارا يكشف “كورونا” بـ90 دقيقة

معهد روسي يطور اختبارا يكشف “كورونا” بـ90 دقيقةأعلن مدير معهد علم الأوبئة في روسيا فاسيلي أكيمكين الليلة الماضية، أن المعهد طور اختبارا للكشف عن (كوفيد-19) والذي يسمح باكتشاف الفيروس في (60-90) دقيقة.

ونقلت وكالة " سبوتنيك " عن أكيمكين قوله: "لقد طور معهدنا جنبا إلى جنب مع المتخصصين من المعاهد الأخرى اختبارا وجرّب عمليا والذي يمكن أن يقلل من فترة التحليل والكشف بمقدار 3-4 مرات من حيث الحساسية والنوعية".

وأضاف: "الاختبار ليس أدنى من تفاعل البلمرة المتسلسل الكلاسيكي الذي تم اختباره من قبل معاهدنا بتقييم إيجابي يقدر وقت الكشف من "60 إلى 90 دقيقة".

هذا وكانت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطنين، قد أعلنت الخميس المنصرم أنه تم إجراء أكثر من 95 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في روسيا وتم إجراء 465 ألف اختبار خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبدأت في روسيا في الخامس من ديسمبر المنصرم حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

