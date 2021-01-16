هزة أرضية بقوة 3.5 درجة تضرب ولاية وهران الجزائرية

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان لمركز الأبحاث فى علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر، أن مركز الهزة كان على بعد 10 كلم شمال وهران.

ولم يوضح البيان ما إذا كانت الهزة قد تسببت فى خسائر بشرية أو أضرار مادية.