تردد قناة طيور الجنة الجديد على عرب سات 2021 || وأستمتع بأفضل أناشيد وأغاني عصافير السماء

في ظل جائحة كورونا وجلوس الأطفال في المنازل في أغلب الأوقات، يبحث الآباء والأمهات على تردد قناة طيور الجنة، لكي تكون وسيلة لتسلية الأطفال وتقديم محتوى هادف يغرس في النشأ الصغير القيم والعادات الإسلامية السليمة، والتي تحرص القناة على غرسها في الأطفال من خلال الأغاني والأناشيد التي تعلمهم أحترام الكبير، وكيفية أداء الصلاة، والرحمة بالحيوان، وكل الصفات الحميدة التي يحسنا بها ديننا الإسلامي الحنيف، لذا فالقناة تعتبر هي القناة العربية الأولى للأطفال من حيث نسب المشاهدة، التي جعل موقع يوتيوب يعطيها الدرع الذهبي لتخطي عدد المشتركين بها عن أل 10 مليون مشترك.

نشأة وانطلاق القناة

انطلقت القناة يوم 25/ يناير عام 2008 كانت تبث عبر القمر الصناعي المصري نايل سات من القاهرة، ثم نقلت مقرها وبثها إلي مدينة عمان بالأردن وهي حالياً تبث من مملكة البحرين، وتبث على القمر الصناعي العرب سات فقط والقناة مالكه السيد / خالد مقداد، وهو من أصل فلسطيني ولد في الكويت ويحمل الجنسية الأردنية، ويدير برامج القناة السيد / إبراهيم السيلاوي، وأطلقت القناة عدة قنوات تحمل أسمها تنطق بعدة لغات غير اللغة العربية مثل اللغة ” التركية، الإنجليزية، الفرنسية” لمزيد من الانتشار بين الأطفال حول العالم.

القمر الصناعي عرب سات تردد القناة 11310 معامل الاستقطاب عمودي V معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5 قناة طيور الجنة على مواقع التواصل الاجتماعي أشهر برامج وأغاني قنوات طيور الجنة قناة طيور الجنة على مواقع التواصل الاجتماعي أشهر برامج وأغاني قنوات طيور الجنة قنوات طيور الجنة تقدم العديد من البرامج المتميزة التي يحرص الأطفال على متابعتها ومشاهدتها مثل، ” برنامج نشرة أخبار الدار، برنامج صوتك كنز، برنامج على الهوا سوا، برنامج أشكال ألوان، برنامج ست البيت الصغيرة، على خطاوي السيلاوي، على الهوا سوا” ومن أشهر الأغاني التي علقت في أذهان الأطفال أغاني ” ماما جابت بيبي، بابا جابلي بالون، كيف الحال، ما جينا ما جينا، الإشاعات، ما ما وبابا، اليوم العيد. أهم المغنيين على قنوات طيور الجنة أهم المغنيين على قنوات طيور الجنة تضم قنوات طيور الجنة أفضل المواهب الصغيرة في الوطن العربي والتي أستقطبتهم من خلال الجولات التي قامت بها في أغلب الدول العربية، فهي دائماً تبحث عن التميز والتفرد فتضم القنوات ” الوليد المقداد، المعتصم بالله المقداد، جنى المقداد، مؤمن الجنايني، مراد شريف، بالإضافة إلي مؤسس القناة ووالد أل مقداد خالد مقداد، ليليان السيلاوي، جوان السيلاوي.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021