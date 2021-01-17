نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتساع رقعة الاحتجاجات الليلية بعدة مدن تونسية بينها العاصمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتسعت قبل قليل، الاحتجاجات الليلية في عدة مدن تونسية من بينها العاصمة، وفقا لما أفادت به سكاي نيوز عربية.

تأتي الاحتجاجات على خلفية اعتداء شرطي على راع غنم، حيث سدد له لكمة في صدره، بينما كان الأخير يتوسل له لكي يرحمه.

وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وخرج المحتجون للتظاهر، في خرق لحظر التجوال الليلي الذي تفرضه الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.