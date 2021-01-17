ما هي الحالات التي يمكن الخصم من راتبها دون الموافقة الخطية؟

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حالات يمكن الخصم من راتبها دون موافقة خطية، من المعروف أن الحسم من راتب الموظف لا يتم إلا بعد موافقة خطية منه، ولكن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه هناك حالات ست يمكن أن يتم الحسم من موظف الراتب دون موافقته الخطية بها، فما هي تلك الحالات؟حالات الخصم من الراتب دون الموافقة الخطية
وفقًا لما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فإنه في كتيب خاص بحقوق العاملين والواجبات لهم في العمل بالسعودية، فإن هناك حالات استثنائية لحسم الراتب دون الموافقة الخطية من الموظف وهي:
- في حالة اشتراك الموظف بصندوق الادخار وعليه قروض مستحقة للصندوق.
- عند استرداد القروض التابعة لصاحب العمل ولكن هناك لا يتم حسم أكثر من 15٪ من الراتب.
- الأقساط الخاصة بأي مشروع لصاحب العمل عند بناء المساكن سواء كان غرضه التمليك أو التسكين للعاملين.
- عند الاشتراك بأي اشتراكات مستحقة مثل اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
- عند استيفاء الديون التي تطلب المحكمة تسديدها، وهنا لا يتم زيادة الحسم عن ربع الراتب الشهري إلا إذا قامت المحكمة بالحكم بأكثر من ذلك، ويحب أن يتم سداد دين النفقة أولًا وبعد ذلك يأتي دين الملبس والمأكل والمسكن وأي ديون أخرى متبقية.
- غرامات الموظف نتيجة لأي مخالفة قام بها.
كما أن وزارة التنمية البشرية والموارد الاجتماعية قامت بتحديد عدد من الحالات يتم بها إنهاء عقد العمل للموظف وهي:
- عند رغبة أحد الطرفين بإنهاء العقد وذلك في العقود غير محددة المدة، وفقًا للقانون مادة 75 من نظام العمل والقوة القاهرة.
- اتفاق الطرفين على ذلك على أن يوافق الموظف ويمضي على ذلك العامل.
- في حالة انتهاء النشاط الذي يعمل به الشخص إذا كان ذلك هو الاتفاق.
- وصول العامل لسن التقاعد وفقًا لما توضحه شروط التأمينات الاجتماعية.
- عند إغلاق منشأة العمل بشكل نهائي.
الوسوم
حالات يمكن الخصم من راتبها دون موافقة خطية، من المعروف أن الحسم من راتب الموظف لا يتم إلا بعد موافقة خطية منه، ولكن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه هناك حالات ست يمكن أن يتم الحسم من موظف الراتب دون موافقته الخطية بها، فما هي تلك الحالات؟حالات الخصم من الراتب دون الموافقة الخطية
وفقًا لما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فإنه في كتيب خاص بحقوق العاملين والواجبات لهم في العمل بالسعودية، فإن هناك حالات استثنائية لحسم الراتب دون الموافقة الخطية من الموظف وهي:
- في حالة اشتراك الموظف بصندوق الادخار وعليه قروض مستحقة للصندوق.
- عند استرداد القروض التابعة لصاحب العمل ولكن هناك لا يتم حسم أكثر من 15٪ من الراتب.
- الأقساط الخاصة بأي مشروع لصاحب العمل عند بناء المساكن سواء كان غرضه التمليك أو التسكين للعاملين.
- عند الاشتراك بأي اشتراكات مستحقة مثل اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
- عند استيفاء الديون التي تطلب المحكمة تسديدها، وهنا لا يتم زيادة الحسم عن ربع الراتب الشهري إلا إذا قامت المحكمة بالحكم بأكثر من ذلك، ويحب أن يتم سداد دين النفقة أولًا وبعد ذلك يأتي دين الملبس والمأكل والمسكن وأي ديون أخرى متبقية.
- غرامات الموظف نتيجة لأي مخالفة قام بها.
كما أن وزارة التنمية البشرية والموارد الاجتماعية قامت بتحديد عدد من الحالات يتم بها إنهاء عقد العمل للموظف وهي:
- عند رغبة أحد الطرفين بإنهاء العقد وذلك في العقود غير محددة المدة، وفقًا للقانون مادة 75 من نظام العمل والقوة القاهرة.
- اتفاق الطرفين على ذلك على أن يوافق الموظف ويمضي على ذلك العامل.
- في حالة انتهاء النشاط الذي يعمل به الشخص إذا كان ذلك هو الاتفاق.
- وصول العامل لسن التقاعد وفقًا لما توضحه شروط التأمينات الاجتماعية.
- عند إغلاق منشأة العمل بشكل نهائي.
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