ما هو قانون الحضانة الجديد في السعودية 2021 وما أهميتة وشروطه

ما هو قانون الحضانة الجديد في السعودية 2021 يبحث العديد من الأشخاص على التعرف قانون الحضانة الجديدة بالمملكة العربية السعودية، وما هي القوانين الخاصة بها والشروط التي تدعي لتكافل الطفل كما تعتبر الحضانة هنا تمثل في رعاية الطفل بشكل كامل إذا كان من توفير كافة متطلباته الشخصية من ملبس ومسكن ورعاية صحية وطبية هي دي اللي هما دول هذا المعنى أن عند عندما يقوم أحد من الوالدين بتكفل طفل إذا كان طفل يتيم أو إذا كان حدث له انفصال ما بين الأم والأب أو حدث طلاق بينهم ويتم تكافل الطفل بشكل شرعي، وهذا ما حثنا علينا الدين الإسلامي، والشريعة من هنا يكون الطرف التي يتكفل بالطفل بالرعاية بشكل شامل وكاملة، ولكن المملكة العربية السعودية قامت بوضع عدة قوانين وشروط من أجل الحصول على هذا الحق في تكافل الطفل

الحكومة بالمملكة العربية السعودية تقوم بتوضيح عدة قوانين تساعد بها المواطن والأطفال لذلك أصدرت في الاونة الاخيرة، تعديل لقوانين معينة منها قوانين المعاش وقوانين الحضانة قانون الاستقالة قانون التقاعد أو التكفل، لعام 2021 ولأن عندما يتم الانفصال ما بين الأم والأب في أي وقت يمكن للأم أن تقوم باستلام الطفل وتمتلك هي الحضانة لانها اولى في هذا الوقت برعاية أبنائها،

يوجد عدد شروط وضعتها الحكومة بالمملكة العربية السعودية شكلها الجديد لرعاية الطفل رعاية شاملة وكاملة لمن يريد الحصول على هذا الحق لابد أن يكون مستوفي جميع الشروط التالية:-