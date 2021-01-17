لدواعٍ أمنية.. شركات النقل الأمريكية تعلق رحلاتها إلى واشنطن

ذكر مراسل "سبوتنيك" الروسية في واشنطن، أن العديد من شركات النقل الأمريكية بما في ذلك خدمة الحافلات "جرايهاوند" و"ميجا باض" أوقفت رحلاتها على الطرق المؤدية إلى واشنطن العاصمة، في الفترة ما بين 17 و20 يناير، بسبب المخاوف الأمنية.

في وقت سابق، ورد أن عضوة الكونجرس كارولين مالوني، التي تترأس لجنة الرقابة، أرسلت رسائل إلى مختلف شركات خدمات الحافلات وتأجير السيارات، وكذلك الفنادق، تطلب المساعدة في منع الحوادث المحتملة في الأيام التي سبقت افتتاح 20 يناير الرئيس المنتخب جو بايدن، ومن بين الشركات التي تلقت مثل هذه الرسائل، "ميجا باص" و"جرايهاوند" و"بولتباص" وبيتر بان" و"هيات" و"هيلتون" و"ماريوت".

وقالت شركة "جرايهاوند" هلى موقعها الإلكتروني "سيتم إغلاق محطة واشنطن دي سي يونيون من الأحد 17 يناير وحتى الأربعاء 20 يناير بسبب أنشطة تنصيب (الرئيس المنتخب جو بايدن)".

وصرح متحدث باسم "ميجاباص" بتصريح مماثل لوكالة "سبوتنيك"، مضيفًا أنه من الممكن فقط الوصول إلى بالتيمور حاليًا.

يأتي ذلك على خلفية اقتحام مجموعة من المؤيدين للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في 6 يناير، بنى الكابيتول الأمريكي ، مما تسبب في أضرار وتخريب على نطاق واسع ، وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص. عززت واشنطن العاصمة الإجراءات الأمنية في أعقاب الهجوم لمنع وقوع حادث خلال التنصيب.