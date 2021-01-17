المكسيك تشهد أسوأ أسبوع وفيات بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت البيانات الصادرة عن المكسيك، اليوم الأحد، تسجيل أكثر من 7 آلاف وفاة جديدة خلال الأسبوع الماضى جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل أسوأ أسبوع للوفيات فى ظل الجائحة بالبلاد.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت وزارة الصحة المكسيكية، إنها سجلت 20.523 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 1.219 وفاة جراء الوباء، أمس السبت، ما يرفع إجمالى عدد الإصابات المؤكدة فى البلاد إلى مليون و630 ألفًا و258 إصابة، فى حين تجاوزت الوفيات حاجز 140 ألفًا. وسجلت المكسيك فى الأسبوع المنتهى، أمس السبت، أكثر من 7 آلاف وفاة، وذلك للمرة الأولى منذ ظهور الوباء فضلاً عن 106.200 حالة إصابة جديدة.

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