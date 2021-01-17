نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفارة الروسية في أبو ظبي تعلن وفاة السفير سيرجي كوزنيتسوف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السفارة الروسية في أبو ظبي، اليوم الأحد، وفاة السفير سيرغي كوزنيتسوف، عن عمر يناهز 68 عاما.

وأصدرت السفارة، بيانًا نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أعربت فيه عن "حزنها الشديد" للرحيل "المفاجئ" للسفير، الذي وافته المنية في موسكو السبت 16 يناير.

وقال البيان، إن كوزنيتسوف شغل مناصب مختلفة في الخارجية الروسية، بينها منصب القنصل العام في جدة والسفير لدى جيبوتي والصومال. وتم تعيينه سفيرا لروسيا لدى الإمارات في أبريل عام 2019.