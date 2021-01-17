الربيعى يحذر من أطماع أردوغان فى شمال العراق

جدة - نرمين السيد - وفى تعليقه على تقرير نشرته صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية حول خطط أردوغان عام 2021 وأطماعه فى العراق، قال الربيعى إن "نظام صدام حسين عقد اتفاقية مع الجانب التركى قبل نحو نصف قرن أتاحت لقوات الأخير بالتوغل فى أراضى البلاد مسافة محددة لمحاربة حزب العمال الكردستانى، لكن بعدها تطور الموقف الميدانى وأصبح لدى أنقرة قواعد عسكرية وعمليات قصف جوى بذرائع متعددة".

وحسبما نقل موقع "بغد اليوم، أشار الربيعى إلى أن "تركيا لديها أطماع فى العراق، وما يحدث حاليا من عمليات توغل بين فترة وأخرى رسائل واضحة فى محاولة لاستغلال وضع العراق الداخلى من حالة استثنائية لفرض سياسة الأمر الواقع"، معتبرًا أن "الوجود التركى من قواعد وعسكر انتهاكا لسيادة البلاد".

وشدد النائب العراقى على أن "أى محاولة توغل كبيرة وسيطرة على المزيد من الأراضى لن تكون سهلة والعراق ليس بلدًا ضعيفًا".

وطالب الربيعى بـ "ضرورة أن يكون للحكومة موقف حاسم من هذه الخروقات من خلال عرض الملف على الأمم المتحدة والجامعة العربية وكل الهيئات الدولية الضاغطة، بالإضافة إلى اعتماد العامل التجارى والاقتصادى فى مسار إيقاف التوغل التركى، خاصة وأن التبادل التجارى بين البلدين يصل إلى 10 مليار دولار سنويًا".